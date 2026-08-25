पंजाब में बसपा बिगाड़ सकती है खेल! मायावती ने कर दिया ऐलान, कहा- अकेले चुनाव लड़ेगी BSP

BSP Punjab Strategy: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि BSP पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने और जनता के मुद्दे उठाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में BSP के फैसले से कांग्रेस, AAP और अकाली दल की चिंता बढ़ सकती है।

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