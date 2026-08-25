तृणमूल सांसदों के बाद अब बागी विधायकों पर भी कार्रवाई के संकेत, कल्याण बनर्जी बोले- ‘पहले सांसद उसके बाद बागी विधायकों का मामला भी देखेंगे’

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया। अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी पेश हुए, जबकि लोकसभा स्पीकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में मौजूद रहे। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोकसभा स्पीकर ने मामले में पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है और सभी 20 सांसदों से जवाब मांगा गया है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि स्पीकर को अलग से औपचारिक नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्पीकर की ओर से अदालत की सहायता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया।