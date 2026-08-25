पंजाब विधानसभा चुनाव में BJP का खाता भी नहीं खुलेगा, कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह का दावा

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बीजेपी की ओर से पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर की गई घोषणा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी 117 सीटों पर अकेले ही लड़ने का बयान भी दे रही है। यानी बीजेपी में अब तक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है, ताकि उसके कार्यकर्ता किसी तरह पार्टी के साथ जुड़े रहें और पार्टी छोड़कर न जाएं।