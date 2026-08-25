‘राजनीति से कोई लेना-देना नहीं, बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया’, रिटायरमेंट की अटकलों पर नितिन गडकरी के दफ्तर की सफाई

गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले के काटोल में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। यह कार्यक्रम एकलव्य एकल विद्यालय के शिक्षक और पर्यवेक्षक प्रशिक्षण से जुड़ा था। इसी दौरान उन्होंने नई पीढ़ी को आगे आने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब वह पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर सकते। गडकरी ने कहा कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने की जरूरत है। नए लोग आगे आएं और पुरानी पीढ़ी उनका मार्गदर्शन करे। उन्होंने कहा कि इसी तरह काम आगे बढ़ेगा। इससे संस्था का भी विस्तार होगा। गडकरी ने यह इच्छा भी जताई कि महाराष्ट्र का कोई भी आदिवासी गांव शिक्षा से वंचित न रहे।