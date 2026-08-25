राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को SC से बड़ी राहत, SC ने दी गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई। ‘चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया’ सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पत्रकार को अंतरिम सुरक्षा दी। बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि FIR की एक कॉपी अभिषेक उपाध्याय को दी जाए। कोर्ट ने उन्हें FIR रद्द कराने और दूसरी जरूरी राहत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को भी कहा है। दरअसल, उपाध्याय ने गाजियाबाद पुलिस की FIR को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यह FIR रोड-रेज की घटना से जुड़ी है।