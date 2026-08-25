‘राहुल गांधी के पास अधूरी जानकारी थी’, आदिवासी हॉस्टलों में 30 साल की उम्र सीमा वाले नियम पर रोक, मंत्री अशोक उइके का पलटवार

Ashok Uike on Rahul Gandhi: महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों के छात्रावासों से जुड़े विवाद में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आदिवासी विकास विभाग की ओर से जारी 30 साल की उम्र सीमा वाले नियम पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला सभी दलों के आदिवासी विधायकों के साथ बैठक के बाद लिया गया है।