Chennai: नरभक्षी बाघ पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू, 82 कैमरा ट्रैप, 11 पिंजरे और 80 वनकर्मियों की तैनाती

वहीं नीलगिरि जिले के गुडलूर विधानसभा क्षेत्र में बाघ के हमले में दो लोगों की मौत के बाद प्रमुख राजनीतिक दलों और व्यापारियों ने 27 और 28 अगस्त को दो दिवसीय बंद का आह्वान किया है। यह बंद वन विभाग से क्षेत्र में वन्यजीवों के हमले रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग को लेकर बुलाया गया है। डीएमके के गुडलूर विधायक के कार्यालय में आयोजित बैठक में भाजपा, कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, एनटीके, डीएमडीके और एसडीपीआई सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन दलों ने व्यापारियों, ऑटो और टैक्सी चालकों से बंद को सफल बनाने में सहयोग मांगा।