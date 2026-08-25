जाति जनगणना पर कांग्रेस का PM मोदी को पत्र, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने प्रक्रिया पर जताई चिंता

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी चाहती है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनगणना के लिए बिहार और तेलंगाना के मॉडल को अपनाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने कहा कि बिहार जाति सर्वेक्षण के परिणाम 2 अक्टूबर 2023 को और तेलंगाना जाति सर्वेक्षण के परिणाम 4 फरवरी 2025 को जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि पत्र में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से आगामी राष्ट्रीय जनगणना में बिहार और तेलंगाना में अपनाई गई इसी पद्धति को लागू करने का आग्रह किया है।