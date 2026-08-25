‘8 किमी का सफर तय करने में लगे ढाई घंटे’ गुरुग्राम में बारिश के बाद ट्रैफिक बेहाल, महिला बोलीं-घर जाना बन गया चुनौती

वीडियो में हेंसी सोनी ने कहा कि अगर गुरुग्राम में बारिश शुरू हो जाए और आप ऑफिस में हों तो घर वापस जाना पूरी तरह एक चुनौती बन जाता है। उन्होंने सड़क पर दूर तक लगे जाम को दिखाते हुए कहा कि जहां तक नजर जा रही है, वहां तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि जाम के कारण कैब और ऑटो बुक नहीं हो रहे थे। ऐसे में उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। महिला ने कहा कि अगर ऑटो मिल भी जाए तो जाम में उसकी रफ्तार कई बार पैदल चलने वाले व्यक्ति से भी कम लगती है।