राजस्थान मानसून अपडेट: 3 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें पूरे हफ्ते का हाल

जयपुर। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते पूर्वी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, झारखंड के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) बना हुआ है, जबकि मानसून ट्रफ लाइन जम्मू, देहरादून से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में सवाई माधोपुर के नादोती में सर्वाधिक 120 मिमी (मिलीमीटर) बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के अलवर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है।