‘भाई की मौत, अब हमें भी जान का खतरा’, जयपुर के महेश मीणा हत्याकांड मामले में बहन का वीडियो वायरल, पुलिस पर लगाए आरोप

मृतक महेश मीणा की फोटो के साथ उनकी मां और बहन और बाईं ओर आरोपी कविता और गणेश (फोटो: सोशल मीडिया)
Mahesh Meena Murder Case: जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में महेश मीणा की मौत मामले में पुलिस जांच जारी है। पुलिस ने महेश की पत्नी कविता और उसके कथित प्रेमी गणेश को गिरफ्तार किया है। इसी बीच महेश की बहन और मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती नजर आ रही हैं।
महेश की बहन ने वीडियो में कहा कि पुलिस की ओर से आरोपियों को जेल भेजने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक दोनों थाने में बैठे हैं। बहन का आरोप है कि आरोपी गणेश थाने में आराम से बैठकर हंस रहा था। उसने कहा कि उनके भाई की जान चली गई, लेकिन आरोपियों को ऐसा महसूस नहीं कराया जा रहा कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है।
बहन ने कहा कि परिवार पहले ही अपना भाई खो चुका है और अब उन्हें अपनी सुरक्षा की भी चिंता है। उसने कहा कि भाई को तो मार दिया, अब ऐसे खुलेआम घूमते रहेंगे तो हमें भी जान का खतरा है। वहीं, उसने पुलिस से सवाल करते हुए कहा कि अगर आरोपियों को रिमांड पर नहीं लिया जा रहा है तो परिवार के लोगों को ही रिमांड पर ले लिया जाए। उसने गुस्से में यहां तक कहा कि आरोपियों को उनके हवाले कर दिया जाए वे खुद उनका रिमांड ले लेंगे।
वीडियो में महेश की मां ने आरोप लगाया कि गणेश के परिवार वाले कह रहे हैं कि चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए लेकिन उसे जेल नहीं जाने देंगे। बहन ने दावा किया कि उसने गणेश के परिवार के लोगों को थाने में बैठे देखा था। बहन ने कहा कि अगर हत्या के आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे तो परिवार के लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? उसने समाज से अपील करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। वहीं महेश की मां ने भावुक होकर कहा कि बुढ़ापे में अब उनका सहारा कौन बनेगा?
जयपुर पुलिस के अनुसार महेश मीणा की मौत के मामले में उसकी पत्नी कविता और कथित प्रेमी गणेश को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले महेश की बहन ने आरोप लगाया था कि कविता के महेश के साथ रहने के दौरान भी उसके किसी अन्य व्यक्ति से संबंध थे। परिवार को महेश की मौत के बाद घटनाक्रम पर संदेह हुआ था। इसके बाद आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसके आधार पर पुलिस को मामले की आगे जांच करने में मदद मिली। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में कविता और गणेश के बीच लंबे समय से संबंध होने की बात सामने आई है।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस अब हत्या के पीछे की वजह, घटनाक्रम और आरोपियों की भूमिका से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट होगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग