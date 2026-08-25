‘भाई की मौत, अब हमें भी जान का खतरा’, जयपुर के महेश मीणा हत्याकांड मामले में बहन का वीडियो वायरल, पुलिस पर लगाए आरोप

जयपुर पुलिस के अनुसार महेश मीणा की मौत के मामले में उसकी पत्नी कविता और कथित प्रेमी गणेश को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले महेश की बहन ने आरोप लगाया था कि कविता के महेश के साथ रहने के दौरान भी उसके किसी अन्य व्यक्ति से संबंध थे। परिवार को महेश की मौत के बाद घटनाक्रम पर संदेह हुआ था। इसके बाद आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसके आधार पर पुलिस को मामले की आगे जांच करने में मदद मिली। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में कविता और गणेश के बीच लंबे समय से संबंध होने की बात सामने आई है।