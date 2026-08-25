पति गोविंदा से विवाद के बीच सुनीता आहूजा पहुंची जयपुर, ‘काले हनुमान’ मंदिर पर धोक लगाकर क्या मांगी मन्नत?

जयपुर का काले हनुमानजी मंदिर अपनी अनोखी काले पत्थर की प्रतिमा और धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। आमतौर पर हनुमानजी की प्रतिमाएं सिंदूरी या लाल रंग की दिखाई देती हैं, लेकिन यहां हनुमानजी की प्रतिमा काले पत्थर की है। धार्मिक मान्यता है कि यहां दर्शन और पूजा करने से शनि दोष, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से राहत मिलती है। इसी वजह से लोग यहां काला धागा भी बंधवाते हैं। मंदिर जयपुर के ऐतिहासिक चांदी की टकसाल इलाके में, हवा महल के पास स्थित है और इसे करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है।