‘चक्की, चारपाई, चिमटा और फूलगोभी’, राजस्थान में निकाय चुनाव के ये हैं अनोखे और दिलचस्प चुनाव चिन्ह, देखें सूची 

राजस्थान में आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल जहां अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिह्नों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। राज्य में होने वाले निकाय चुनावों के मैदान में हर बार की तरह इस बार भी दिलचस्प और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े प्रतीक नजर आने वाले हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची में जहां रसोई घर से जुड़े चिमटा, केतली और मूसल को जगह मिली है, वहीं पुरानी यादों को ताजा करने वाली चक्की, चारपाई और बच्चों के बस्ते से गायब हो चुकी स्लेट भी उम्मीदवारों के चुनावी पहचान पत्र बनेंगे।