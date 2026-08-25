‘चक्की, चारपाई, चिमटा और फूलगोभी’, राजस्थान में निकाय चुनाव के ये हैं अनोखे और दिलचस्प चुनाव चिन्ह, देखें सूची 

Rajasthan Municipal Election 2026 Independent Candidates Symbols - AI PIC
राजस्थान में आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल जहां अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिह्नों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। राज्य में होने वाले निकाय चुनावों के मैदान में हर बार की तरह इस बार भी दिलचस्प और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े प्रतीक नजर आने वाले हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची में जहां रसोई घर से जुड़े चिमटा, केतली और मूसल को जगह मिली है, वहीं पुरानी यादों को ताजा करने वाली चक्की, चारपाई और बच्चों के बस्ते से गायब हो चुकी स्लेट भी उम्मीदवारों के चुनावी पहचान पत्र बनेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि आज के दौर में युवा पीढ़ी और 'जेन-जी' के बीच बेहद लोकप्रिय रहने वाले लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट या स्कूटी जैसे आधुनिक गैजेट्स को चुनाव चिह्नों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग की सूची के अनुसार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए उनके पारंपरिक चुनाव चिह्नों को सुरक्षित रखा गया है। 6 राष्ट्रीय स्तर के दलों के लिए उनके चिह्न आरक्षित हैं-
भारतीय जनता पार्टी (BJP): कमल
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC): हाथ का पंजा
बहुजन समाज पार्टी (BSP): हाथी
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - मार्क्सवादी (CPI-M): हथौड़ा, हसिया और सितारा
आम आदमी पार्टी (AAP): झाड़ू
नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP): किताब
इसके अलावा, राजस्थान के राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों में शामिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) का बोतल और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) का तीर-कमान का चिह्न भी सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है।
नगर पालिका अध्यक्ष (चेयरमैन) पद पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 40 मुक्त चिह्नों की अलग सूची तय की गई है। इस सूची में मुख्य रूप से घरेलू उपयोग और पुरानी जीवनशैली से जुड़ी वस्तुओं को शामिल किया गया है
पढ़ाई और पत्राचार: स्लेट, पेंसिल और लैटर बॉक्स (डाक पेटी)।
रसोई व घरेलू सामान: चाय की केतली, चिमटा, मूसल व खरल, भारी-भरकम पुराना प्रेस और छड़ी।
अन्य वस्तुएं: करणी (राजमिस्त्री का औजार) व अन्य पारंपरिक उपकरण।
नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डों से पर्चा भरने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए 40 अलग मुक्त प्रतीक जारी किए गए हैं। इन चिह्नों को मतदाता आसानी से पहचान सकें, इसके लिए दैनिक जीवन की परिचित चीजों को चुना गया है।
घरेलू और पुरानी वस्तुएं: हाथ से चलाने वाली आटा चक्की, चारपाई, सिलाई मशीन, पुराना टेलीफोन, जंजीर, आरी और बक्सा।
सब्जियां व फल: फूलगोभी, अंगूर और हरी मिर्च।
वाहन व उपकरण: पाल युक्त नौका (नाव), हाथ गाड़ी, ईंट, फव्वारा और साइकिल पंप।
पहनावा व स्टेशनरी: फ्रॉक, पेंसिल बॉक्स और बांसुरी व हारमोनियम जैसे संगीत वाद्य यंत्र।
निकाय चुनाव से जुड़ी सटीक जानकारियों, मतदाता सूचियों और चुनाव कार्यक्रमों के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल का उपयोग करें।
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