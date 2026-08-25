Rajasthan Politics : ’51 हज़ार से ज़्यादा हस्ताक्षर…!’ आखिर क्या है मदन राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के सामने ये चुनौतीपूर्ण टारगेट?

राजस्थान में आगामी नगर निकाय और पंचायती राज आम चुनावों का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की 309 नगरीय निकायों के कुल 10,245 वार्डों में पार्टी प्रत्याशियों को अधिकृत सिंबल (चुनाव चिह्न) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक तरफ जहां सभी जिलों में टिकट के दावेदारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है और सूचियां फाइनल की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्षों पर सिंबल फॉर्म्स पर दस्तखत करने का जबरदस्त दबाव आ गया है। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में दोनों ही प्रमुख दलों के प्रदेशाध्यक्षों को 51,000 से ज्यादा स्थानों पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे।