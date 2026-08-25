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Rajasthan Politics : ’51 हज़ार से ज़्यादा हस्ताक्षर…!’ आखिर क्या है मदन राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के सामने ये चुनौतीपूर्ण टारगेट?

Rajasthan Local Body Election 2026: राजस्थान निकाय चुनाव 2026 में 10,245 वार्डों के सिंबल पर भाजपा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षों को करने होंगे 51,000-51,000 से ज्यादा सिग्नेचर।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Aug 25, 2026

rajasthan municipal election 2026 party symbol 51000 signatures bjp congress

Madan Rathore and Govind Singh Dotasra - File Pics

राजस्थान में आगामी नगर निकाय और पंचायती राज आम चुनावों का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की 309 नगरीय निकायों के कुल 10,245 वार्डों में पार्टी प्रत्याशियों को अधिकृत सिंबल (चुनाव चिह्न) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक तरफ जहां सभी जिलों में टिकट के दावेदारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है और सूचियां फाइनल की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्षों पर सिंबल फॉर्म्स पर दस्तखत करने का जबरदस्त दबाव आ गया है। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में दोनों ही प्रमुख दलों के प्रदेशाध्यक्षों को 51,000 से ज्यादा स्थानों पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

जयपुर स्थित पार्टी मुख्यालयों से लेकर जिलों तक में सिंबल वितरण की रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि चुनावी समय सारणी के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया केवल दो दिन बाद यानी 27 अगस्त से शुरू होने जा रही है।

10,245 वार्ड और 51,225 सिग्नेचर

राजस्थान के निकायों में वार्डों की विशाल संख्या के चलते संगठन स्तर पर कागजी औपचारिकताएं भी भारी-भरकम हो गई हैं। राज्य की 309 निकायों में कुल 10,245 वार्ड हैं। चुनावी नियमों और पार्टी की आधिकारिक प्रक्रिया के तहत किसी भी एक प्रत्याशी को अधिकृत सिंबल फॉर्म जारी करते समय उस फॉर्म पर अलग-अलग 5 जगहों पर प्रदेशाध्यक्ष के हस्ताक्षर की जरूरत होती है।

गणित के हिसाब से यदि 10,245 वार्डों में अधिकृत प्रत्याशियों के फॉर्म तैयार किए जाएं, तो कुल मिलाकर 51,225 बार हस्ताक्षर करने होंगे। कांग्रेस पार्टी में सोमवार से ही सिंबल फॉर्म्स पर दस्तखत कराने और सूचियां तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि भाजपा मुख्यालय में भी इस विशालकाय कार्य को समय रहते पूरा करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।

जयपुर से जिलों में भेजे जाएंगे सिंबल

दोनों ही प्रमुख दलों में टिकट वितरण की प्रक्रिया के साथ-साथ यह हस्ताक्षर अभियान भी समानांतर रूप से चलेगा। प्रदेशाध्यक्षों द्वारा सिंबल फॉर्म पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद इन अधिकृत पत्रों को सीलबंद लिफाफों में जिला मुख्यालयों और क्षेत्रीय प्रभारियों को भेजा जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर बने कंट्रोल रूम से संबंधित प्रत्याशियों को फॉर्म वितरित किए जाएंगे, ताकि वे रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल कर सकें।

जिलों में भी स्क्रीनिंग कमेटियों की लगातार बैठकें चल रही हैं, जिससे नामांकन के आखिरी दिन तक किसी भी वार्ड में अधिकृत सिंबल को लेकर असमंजस की स्थिति न बने।

चुनावी अपडेट्स और गाइडलाइंस के लिए आधिकारिक स्रोत

निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनावों के विस्तृत कार्यक्रम, मतदान केंद्र, दिशा-निर्देशों और नामांकन संबंधी आधिकारिक जानकारियों के लिए नागरिक और प्रत्याशी सीधे Chief Electoral Officer, Rajasthan Portal या State Election Commission Rajasthan पर जाकर नवीनतम नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

यदि आप मतदाता सूची में अपना नाम जांचना चाहते हैं या बूथ की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग का आधिकारिक Voter Services Portal उपयोग कर सकते हैं।

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Updated on:

25 Aug 2026 10:46 am

Published on:

25 Aug 2026 10:46 am

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