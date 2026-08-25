आपका पोलिंग बूथ बदल गया है, वोटर लिस्ट में नाम देखें- ऐसे फर्जी लिंक से रहें सावधान

चुनाव प्रत्याशियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे Facebook, Instagram, X और WhatsApp अकाउंट पर Two-Step Verification (2FA) अनिवार्य रूप से सक्रिय रखें। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और अनजान लिंक के जरिए लॉगिन जानकारी कभी साझा न करें। चुनावी चंदे या फंड रेजिंग के नाम पर आने वाले UPI लिंक और QR कोड की अच्छी तरह जांच करें। याद रखें, किसी को पैसा प्राप्त करने के लिए कभी अपना UPI PIN दर्ज नहीं करना पड़ता। WhatsApp ग्रुप एडमिन केवल भरोसेमंद सदस्यों को ही संदेश पोस्ट करने की अनुमति दें और “Only Admins” विकल्प का उपयोग कर भ्रामक सामग्री के प्रसार को रोकें।