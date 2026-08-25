नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई PM नहीं, हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता : कुंवर बासित अली

उन्होंने कहा कि पदभार ग्रहण समारोह से पहले आयोजित रोड शो में कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। हर कदम पर मिल रहा जनसमर्थन, स्नेह और आशीर्वाद इस नए दायित्व के प्रति विश्वास को दर्शा रहा है। यह रोड शो केवल एक यात्रा नहीं बल्कि संगठन के प्रति समर्पण, जनसेवा के संकल्प और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। मीडिया से कुंवर बासित अली ने कहा कि भाजपा का दायित्व राष्ट्र को मजबूत करने और सभी के उत्थान के लिए काम करना है। पार्टी ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को देखा जाए तो 18 प्रतिशत मुसलमानों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और भाजपा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है।