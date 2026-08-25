दिल्ली में झमाझम बारिश से थम गई रफ्तार, 18 उड़ानें रद्द और 166 प्रभावित; IMD ने क्या कहा

लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली में इस मानसून सीजन की बारिश सामान्य से ऊपर पहुंच गई है। 24 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक, सफदरजंग में 246.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 191.1 मिमी होती है। यानी यहां सामान्य से 29 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। ऐसा ही हाल पालम में रहा, जहां 227.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 28 प्रतिशत अधिक है। लोधी रोड में 233.2 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 22 प्रतिशत ज्यादा है। रिज क्षेत्र में 243 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 50 प्रतिशत अधिक है। वहीं अयानगर में 266.3 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 66 प्रतिशत ज्यादा है।