CBI जैकेट और फर्जी ID कार्ड पहनकर अमीरों के घर में घुसता था गिरोह, दिल्ली पुलिस ने 7 को दबोचा; मुंबई-J&K तक फैले तार

पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि यह गैंग किसी भी घर में यूं ही नहीं घुस जाता था। पहले वे अपने टारगेट की पूरी जानकारी जुटाते थे। रोहिणी जिला DCP शशांक जायसवाल ने बताया कि 11 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग CBI अधिकारी बनकर प्रथ्म अग्रवाल के घर रेड करने पहुंचे हैं। आरोपी रात के समय वहां पहुंचे थे। DCP के मुताबिक, परिवार ने समझदारी दिखाते हुए दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने तुरंत पुलिस और पड़ोसियों को सूचना दी। इसके बाद करीब 7-8 लोगों का समूह, जिसमें दो महिलाएं भी शामिल थीं, वहां से फरार हो गया।