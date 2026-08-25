CJI सूर्यकांत को राखी बांधने वाली बच्ची का बिहार से कनेक्शन, जानिए कौन है ये छात्रा

रक्षाबंधन का यह पावन पर्व बिहार की एक होनहार छात्रा रागिनी के लिए जिंदगी भर का सबसे खूबसूरत पल बन गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद के ऐतिहासिक गांव जीरादेई (सिवान) की रहने वाली और वर्तमान में दिल्ली के पश्चिम विनोद नगर स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में कक्षा 11 की विज्ञान की छात्रा रागिनी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को राखी बांधी। सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित इस विशेष समारोह में दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों के 20 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया, जहां CJI ने सभी बच्चों के साथ बेहद आत्मीयता से बातचीत करते हुए त्यौहार मनाया।