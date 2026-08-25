दिल्ली के बाद महाराष्ट्र भाजपा ने बदली अपनी टीम, सुप्रिया सुले के समधी सहित इन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी

इसके अलावा सेवा संस्थाओं यानी NGO संपर्क प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी डॉ. विनय सहस्रबुद्धे को दी गई है। वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रकोष्ठ के प्रभारी विधायक सुनील कर्जतकर बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील को दी गई है। ग्राम विकास एवं पंचायतराज प्रकोष्ठ के प्रभारी सुधाकर भोंयर होंगे, जबकि मित्र पक्ष प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्यसमिति की सदस्य उषा वाजपेयी को दी गई है।