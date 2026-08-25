दिल्ली के बाद महाराष्ट्र भाजपा ने बदली अपनी टीम, सुप्रिया सुले के समधी सहित इन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और CM फडणवीस (Photo: IANS)
Maharashtra Politics: भाजपा (BJP) ने 2029 के आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद अब महाराष्ट्र भाजपा ने भी विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारियों और सहप्रभारियों की नियुक्तियां घोषित की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने सोमवार को इन नियुक्तियों का ऐलान किया।
महाराष्ट्र भाजपा की इस नई सूची में मंत्रियों, विधायकों, पूर्व सांसदों और प्रमुख सामाजिक चेहरों को शामिल किया गया है। नई जिम्मेदारियों के जरिए पार्टी ने कानून, उद्योग, चिकित्सा, सहकारिता, व्यापार, सोशल मीडिया, मीडिया, उत्तर भारतीय समाज, कामगार, शिक्षक, युवा और विभिन्न सामाजिक समूहों से जुड़े प्रकोष्ठों को सक्रिय करने पर जोर दिया है।
भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के प्रभारी भूषण महाडिक बनाए गए हैं। वहीं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी विश्वास पाठक को दी गई है। उद्योग प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रदेश सह-कोषाध्यक्ष अरुण लखानी होंगे, जबकि चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रभार भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. भारती पवार को सौंपा गया है।
बता दें कि अरुण लखानी महाराष्ट्र के प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल हैं और विधान परिषद के सदस्य (MLC) हैं। भाजपा ने उन्हें चंद्रपुर-वर्धा-गढ़चिरौली विधान परिषद सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। लखानी के बेटे सारंग का विवाह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती से हुआ है। रेवती एनसीपी संस्थापक शरद पवार की पोती हैं।
भाजपा ने सहकारिता प्रकोष्ठ का प्रभारी विधायक प्रवीण दरेकर को बनाया है। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार को दी गई है। शिक्षक और स्नातक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सुनील लोंढा को मिली है।
व्यापार प्रकोष्ठ के प्रभारी मुंबई के कोषाध्यक्ष किरीट भंसाली होंगे, जबकि आर्थिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिलिंद कानडे को दी गई है।
भाजपा ने महाराष्ट्र में अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय समूहों तक संगठन की पहुंच बढ़ाने के लिए कई प्रकोष्ठों में नियुक्तियां की हैं। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का प्रभारी आर. डी. यादव को बनाया गया है। वहीं दक्षिण भारतीय प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी राजेश पिल्ले और बंगाली प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी शुभानत दास को दी गई है।
घुमंतु प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष गोपीचंद पडलकर होंगे। जैन समाज प्रकोष्ठ का प्रभार महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा को सौंपा गया है। जबकि मछुआरा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी चेतन पाटील, बुनकर प्रकोष्ठ की मनोज द्विवटे और कामगार प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिलिंद तुलसकर को दी गई है।
आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा ने डिजिटल संगठन को भी महत्व दिया है। सोशल मीडिया प्रकोष्ठ की प्रभारी श्वेता शालिनी बनाई गई हैं, जबकि आईटी प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी तेजस मालवीया को दी गई है।
मीडिया प्रकोष्ठ का प्रभार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये को सौंपा गया है। वहीं सुशासन प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी प्रदीप पेशकार को दी गई है। विदेश संबंध विभाग के प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी भाजपा के प्रदेश महासचिव सुनील राणे को मिली है।
दिव्यांग प्रकोष्ठ में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड को प्रभारी बनाया गया है, जबकि जयसिंग कुणावर चव्हान को सहप्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा आध्यात्मिक समन्वय प्रकोष्ठ के प्रभारी तुषार भोसले, ट्रांसपोर्ट प्रकोष्ठ के अनूप मोरे, परिवहन से जुड़े रेल यात्री प्रकोष्ठ के कैलास वर्मा और इंजीनियर प्रकोष्ठ के प्रशांत ठाकुर बनाए गए हैं।
भाजपा ने खेल क्षेत्र से जुड़े लोगों तक पहुंच बनाने के लिए क्रीड़ा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव को दी है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ की प्रभारी अल्पा अग्रवाल होंगी।
इसके अलावा सेवा संस्थाओं यानी NGO संपर्क प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी डॉ. विनय सहस्रबुद्धे को दी गई है। वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रकोष्ठ के प्रभारी विधायक सुनील कर्जतकर बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील को दी गई है। ग्राम विकास एवं पंचायतराज प्रकोष्ठ के प्रभारी सुधाकर भोंयर होंगे, जबकि मित्र पक्ष प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्यसमिति की सदस्य उषा वाजपेयी को दी गई है।
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