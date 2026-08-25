TMC के बागी सांसदों की बढ़ी मुश्किलें, सायोनी घोष-यूसुफ पठान समेत 20 को SC का नोटिस

अभिषेक बनर्जी ने अपनी याचिका में कहा था कि इन सांसदों के खिलाफ दलबदल के आधार पर अयोग्यता की कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन इस मामले में फैसला लेने में देरी हो रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा अध्यक्ष को इस मामले पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की थी।