महंगाई पर मल्लिकार्जुन खरगे का केंद्र पर वार, बोले- ‘बेतुकी बातों में उलझाकर मुद्दे से बचने की कोशिश’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी 'एक्स' पोस्ट में दावा किया कि प्याज के दाम सालभर में ही 59 फीसदी तक बढ़ गए हैं। कई शहरों में यह 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। उन्होंने देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि देश में चीनी की कीमत 60-70 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। कहीं-कहीं पर तो यह 72 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रही है। मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि सरसों के तेल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। उनके मुताबिक, सरसों के तेल की कीमत 200 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो चुकी है।