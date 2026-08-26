Cabinet Reshuffle: मोदी कैबिनेट से इन मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी?

इनके अलावा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को भी मोदी कैबिनेट से बाहर होना पड़ सकता है, लेकिन इसकी वजह दूसरी है। दरअसल, पुरी का राज्य सभा कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है और उन्हें दोबारा राज्य सभा भेजने को लेकर अब तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम मंत्रालय की कमान किसी और को सौंपने की संभावना बढ़ गई है। बतौर पेट्रोलियम मंत्री पुरी के कामकाज से पीएम मोदी भले ही खुश हों, लेकिन जनता में उन्हें लेकर नाराजगी है। खासकर एथेनॉल के मुद्दे ने पुरी और नितिन गडकरी दोनों के खिलाफ व्यापक माहौल बनाया है। ऐसे में अगर हरदीप पुरी कैबिनेट से जाते हैं, तो सरकार को पब्लिक सेंटीमेंट को साधने में कुछ हद तक सफलता मिल सकती है।