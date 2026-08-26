गुरुग्राम की बारिश की अराजकता के लिए राव इंद्रजीत ने कांग्रेस राज को ठहराया जिम्मेदार, उसी दौर में खुद थे मंत्री

Gurugram waterlogging: गुरुग्राम में हर साल होने वाले जलभराव को लेकर बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने पिछली सरकार में हुए अनोयोजित विकास को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पुराने और पारंपरिक जल निकासी मार्गों पर निर्माण होने से बारिश के पानी की निकासी बाधित हुई है। अब इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पुराने ड्रेनेज रूट पर मेट्रो की तर्ज पर भूमिगत सुरंगें बनाने का सुझाव दिया गया है।