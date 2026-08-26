MPSC ने Drug Inspector भर्ती रद्द की, अब फिर होगी परीक्षा; उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन और फीस से राहत

MPSC Drug Inspector Recruitment: महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में Drug Inspector, Group-B पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया है। यह कदम 22 मार्च 2026 को आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट में कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद शुरू हुई प्रारंभिक जांच की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। आयोग अब इस भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा।