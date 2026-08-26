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MPSC ने Drug Inspector भर्ती रद्द की, अब फिर होगी परीक्षा; उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन और फीस से राहत

MPSC Drug Inspector Exam: परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच आयोग ने भर्ती रद्द करने का कठोर फैसला लिया है। हालांकि अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा और पुनर्परीक्षा के लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।
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मुंबई

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Manoj Vashisth

Aug 26, 2026

MPSC Drug Inspector Recruitment

MPSC Drug Inspector Recruitment :Drug Inspector भर्ती पर MPSC का बड़ा एक्शन, परीक्षा रद्द; जानें उम्मीदवारों के लिए क्या बदला? (फोटो सोर्स: ANI)

MPSC Drug Inspector Recruitment: महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में Drug Inspector, Group-B पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया है। यह कदम 22 मार्च 2026 को आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट में कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद शुरू हुई प्रारंभिक जांच की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। आयोग अब इस भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा।

परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद बड़ा फैसला

MAHARASHTRA DGIPR ने अपने X अकाउंट पर Drug Inspector (Group-B) भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि यह निर्णय परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। 22 मार्च 2026 को हुई स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर कथित अनियमितताओं की शिकायतें आयोग के सामने पहुंची थीं। इसके बाद मामले की प्रारंभिक जांच की गई।

जांच के बाद आयोग ने पूरी चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय उसे रद्द करना उचित समझा। इससे उन अभ्यर्थियों के लिए निश्चित तौर पर निराशा पैदा हुई है, जिन्होंने परीक्षा में हिस्सा लिया था, लेकिन आयोग का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता से समझौता नहीं किया जा सकता।

MPSC ने बताई फैसले की वजह

आयोग के मुताबिक परीक्षा की गोपनीयता, शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी तरह का संदेह पैदा होने की स्थिति में पूरी चयन प्रक्रिया को जारी रखना उम्मीदवारों के भरोसे और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए उचित नहीं होगा।

MPSC ने इसी व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का फैसला किया है। आयोग का कहना है कि इस कदम से परीक्षा व्यवस्था में अभ्यर्थियों का विश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी।

अब फिर से होगी Drug Inspector की परीक्षा

भर्ती रद्द होने के बाद उम्मीदवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या उन्हें दोबारा आवेदन करना पड़ेगा? आयोग ने इस संबंध में स्थिति साफ कर दी है। संबंधित उम्मीदवारों को नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा पुनर्परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी पहले से इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा रहे उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन की औपचारिकता और अतिरिक्त आर्थिक बोझ दोनों से राहत मिलेगी।

परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं

पुनर्परीक्षा कब आयोजित होगी, इसे लेकर फिलहाल आयोग ने कोई तारीख घोषित नहीं की है। MPSC ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीख और उससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अलग से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी।

इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आयोग की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें और किसी अनधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट या अपुष्ट सूचना के आधार पर निर्णय न लें।

उम्मीदवारों के लिए क्या बदला?

इस फैसले के बाद भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्थिति इस प्रकार है:

  • पुरानी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है।
  • Drug Inspector, Group-B पदों के लिए पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी।
  • संबंधित उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
  • पुनर्परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  • परीक्षा की नई तारीख अलग प्रेस विज्ञप्ति में घोषित की जाएगी।
  • परीक्षा और भर्ती से संबंधित आधिकारिक जानकारी MPSC की घोषणाओं के माध्यम से दी जाएगी।

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Updated on:

26 Aug 2026 12:14 pm

Published on:

26 Aug 2026 11:40 am

Hindi News / National News / MPSC ने Drug Inspector भर्ती रद्द की, अब फिर होगी परीक्षा; उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन और फीस से राहत

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