26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

89 करोड़ के वाल्मीकि निगम घोटाले पर घिरी कांग्रेस सरकार, मंत्री बी नागेंद्र ने CM शिवकुमार को दिया इस्तीफे का प्रस्ताव

Valmiki ST Development Corporation Scam: कर्नाटक में कथित 89 करोड़ रुपये के वाल्मीकि निगम घोटाले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी के दबाव के बीच मंत्री बी नागेंद्र ने इस्तीफे की पेशकश की है। मामला बीजेपी की पदयात्रा से पहले सामने आया है, जिसमें कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा।
2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Aug 26, 2026

Karnataka Valmiki Corporation Scam

मंत्री नागेंद्र ने सीएम शिवकुमार को दी इस्तीफे की पेशकश (Photo-IANS)

Karnataka Valmiki Corporation Scam: कर्नाटक में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेीपी के लगातार दवाब के बीच शिवकुमार सरकार में मंत्री बी नागेंद्र ने बुधवार को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की पेशकश की है। दरअसल, लंबे समय से बीजेपी नागेंद्र को कैबिनेट से हटाने की मांग कर रही थी।

विपक्षी दल ने मंत्री नागेंद्र पर कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में करीब 89 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं में भूमिका के आरोप लगाए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की पेशकश के बाद मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने फिलहाल उन्हें इंतजार करने को कहा है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर सीएम शिवकुमार पार्टी आलाकमान से चर्चा करेंगे। 

लेखा अधिकारी की मौत के बाद सामने आया था मामला

बता दें कि मई 2024 में वाल्मीकि निगम में कथित घोटाले का मामला सामने आया था, जब निगम के लेखा अधिकारी चंद्रशेखरन पी की मौत हो गई थी। उन्होंने एक पत्र भी लिखा था, जिसमें फंड के अनधिकृत ट्रांसफर का आरोप लगाया गया था।

जांच में सामने आई बात

बाद में इसकी जांच की हुई तो सामने आया कि निगम के बैंक खातों से बड़ी रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई थी। इस मामले के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा और मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। 

हालांकि नागेंद्र ने विवाद बढ़ने के बाद जून 2024 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, बाद में 3 अगस्त को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया।

बीजेपी की पदयात्रा से पहले बढ़ा दबाव

नागेंद्र का इस्तीफे का प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ 10 दिवसीय पदयात्रा का ऐलान किया है। यह यात्रा 1 सितंबर से रायचूर से शुरू होकर 10 सितंबर को बल्लारी में समाप्त होगी।

करीब 200 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा है कि इस अभियान के दौरान किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी, आरक्षण से जुड़े मुद्दों और भर्ती में कथित भ्रष्टाचार के साथ-साथ बी नागेंद्र को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का मुद्दा भी उठाया जाएगा।

चीन की सैन्य तकनीक पर मनीष तिवारी ने चेताया, BJP का पलटवार- राहुल गांधी हैं चीनी रोबोट

ये भी पढ़ें
Unitree robot 100m world record

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Aug 2026 10:55 am

Published on:

26 Aug 2026 10:55 am

Hindi News / National News / 89 करोड़ के वाल्मीकि निगम घोटाले पर घिरी कांग्रेस सरकार, मंत्री बी नागेंद्र ने CM शिवकुमार को दिया इस्तीफे का प्रस्ताव

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गुरुग्राम की बारिश की अराजकता के लिए राव इंद्रजीत ने कांग्रेस राज को ठहराया जिम्मेदार, उसी दौर में खुद थे मंत्री

Aravalli water drainage Gurugram
राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक से अलग हुए CJP के रास्ते? ‘इस्तेमाल और साइडलाइन’ की अटकलों पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

Jantar Mantar Protest, Dharmendra Pradhan Resignation
नई दिल्ली

MPSC ने Drug Inspector भर्ती रद्द की, अब फिर होगी परीक्षा; उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन और फीस से राहत

MPSC Drug Inspector Recruitment
राष्ट्रीय

Delhi Race Club: पटियाला हाउस कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली रेस क्लब की याचिका खारिज; लुटियंस दिल्ली परिसर खाली करने का आदेश बरकरार

Delhi Race Club eviction
राष्ट्रीय

पंजाब पहुंचते ही सतीश पूनिया ने बताया BJP का प्लान, उधर हाईकमान ने नेताओं को दिया स्पष्ट निर्देश

Satish Poonia
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.