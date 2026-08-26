89 करोड़ के वाल्मीकि निगम घोटाले पर घिरी कांग्रेस सरकार, मंत्री बी नागेंद्र ने CM शिवकुमार को दिया इस्तीफे का प्रस्ताव

Valmiki ST Development Corporation Scam: कर्नाटक में कथित 89 करोड़ रुपये के वाल्मीकि निगम घोटाले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी के दबाव के बीच मंत्री बी नागेंद्र ने इस्तीफे की पेशकश की है। मामला बीजेपी की पदयात्रा से पहले सामने आया है, जिसमें कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा।

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