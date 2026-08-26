हिजाब से लेकर चीनी की कीमत तक, दिलीप घोष का राहुल गांधी पर जुबानी हमला, बोले- कांग्रेस को देशहित से दिक्कत

चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप घोष ने कहा कि उनके समय में क्या सस्ता था? अगर आप प्रतिशत के हिसाब से तुलना करें, तो आज सब कुछ सस्ता है। उनके पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि उनके पास बात करने या विरोध करने के लिए कुछ नहीं है। वे अब क्या बयान दे रहे हैं और आगे क्या करेंगे? आपने अतीत में क्या किया? आपने 10 साल तक देश पर शासन किया। आपने देश को किस हालत में छोड़ा था? सोना तक बेचना पड़ा था।