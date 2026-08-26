Telangana Suryapet Bus Accident: तेलंगाना के सूर्यापेट में दर्दनाक हादसा: लोहे की छड़ों ने बस को चीर दिया, 6 यात्रियों की गई जान, 20 घायल

Telangana Suryapet Bus Accident
तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में हैदराबाद-विजयवाड़ा हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे ने यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एलुरु जा रही एक निजी बस की लोहे की रॉड से भरे कंटेनर से ऐसी टक्कर हुई कि भारी छड़ें बस के अगले हिस्से को भेदते हुए अंदर तक पहुंच गईं। हादसे में छह यात्रियों की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस अब दुर्घटना की वजह तलाश रही है।
यह दर्दनाक दुर्घटना सूर्यापेट जिले के कोदाड मंडल में द्वारकुंटा के पास हुई। निजी ट्रैवल्स की बस हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के एलुरु की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बस आगे चल रहे लोहे की भारी छड़ों से लदे कंटेनर से जा भिड़ी।
टक्कर पीछे से हुई, लेकिन इसका असर बेहद खतरनाक रहा। कंटेनर के पिछले हिस्से से बाहर निकली लोहे की छड़ें बस के सामने के शीशे और ढांचे को तोड़ती हुई यात्रियों तक पहुंच गईं। इससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ यात्रियों को घटनास्थल पर ही जान गंवानी पड़ी।
टक्कर के बाद बस के भीतर अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार के बीच कई यात्री सीटों और बस के क्षतिग्रस्त हिस्सों में फंस गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने भी बचाव अभियान में मदद की।
रेस्क्यू टीमों ने गैस कटर और दूसरे उपकरणों की सहायता से बस के हिस्सों को काटकर यात्रियों को बाहर निकाला। करीब एक घंटे से ज्यादा चले इस अभियान के बाद घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया। हादसे में कुल छह लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि 20 से अधिक यात्री घायल बताए गए हैं।
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