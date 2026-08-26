Telangana Suryapet Bus Accident: तेलंगाना के सूर्यापेट में दर्दनाक हादसा: लोहे की छड़ों ने बस को चीर दिया, 6 यात्रियों की गई जान, 20 घायल

तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में हैदराबाद-विजयवाड़ा हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे ने यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एलुरु जा रही एक निजी बस की लोहे की रॉड से भरे कंटेनर से ऐसी टक्कर हुई कि भारी छड़ें बस के अगले हिस्से को भेदते हुए अंदर तक पहुंच गईं। हादसे में छह यात्रियों की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस अब दुर्घटना की वजह तलाश रही है।