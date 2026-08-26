Delhi Race Club: पटियाला हाउस कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली रेस क्लब की याचिका खारिज; लुटियंस दिल्ली परिसर खाली करने का आदेश बरकरार

लुटियंस दिल्ली स्थित करीब एक सदी पुराने दिल्ली रेस क्लब को अपनी जमीन और परिसर को लेकर अदालत से तत्काल राहत नहीं मिल सकी। पटियाला हाउस कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें क्लब को 15 दिन के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने माना कि क्लब फिलहाल ऐसा प्रथमदृष्टया आधार पेश नहीं कर पाया, जिससे 11 अगस्त 2026 के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जा सके।