Zohran Mamdani RSS Controversy: ममदानी के RSS विरोध पर शाइना NC का करारा पलटवार, बोलीं- ‘आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले?’

Mohan Bhagwat New York Event: न्यूयॉर्क में RSS प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भारत से अमेरिका तक सियासी बहस तेज हो गई है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने 29 अगस्त को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम के प्रति असहमति जताई है। अब शिवसेना नेता शाइना एन सी ने पीटीआई X पर ममदानी के रुख पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने RSS की सेवा गतिविधियों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि संगठन को लेकर फैसला सुनाने का अधिकार आखिर किसे है।