सोनम वांगचुक से अलग हुए CJP के रास्ते? ‘इस्तेमाल और साइडलाइन’ की अटकलों पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

अस्पताल में भर्ती होने के बाद सोनम वांगचुक और CJP के रुख में आए बदलाव के कारण ही इन दूरियों की चर्चाएं शुरू हुई थी। आंदोलन के दौरान दोनों पक्षों के बीच दो प्रमुख मुद्दों पर स्पष्ट मतभेद देखने को मिले। पहला मतभेद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर था, जहां सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद वांगचुक ने इस्तीफे की मांग छोड़ दी थी, जबकि सीजेपी इस पर अड़ी रही। दूसरा मतभेद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर था। वांगचुक का मानना था कि केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को राहत मिले और उपद्रवियों पर नियमानुसार कार्रवाई हो, वहीं सीजेपी सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई वापस लेने की शर्त पर डटी हुई थी।