TMC के 20 बागी सांसदों की कुर्सी पर मंडराया खतरा, लोकसभा स्पीकर ने भेजा नोटिस, 7 दिन में देना होगा जवाब

TMC News: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से इन सांसदों को नोटिस भेजा गया है। सभी से कहा गया है कि वे सात दिन के अंदर अपना जवाब दें। यह मामला इन सांसदों की सदस्यता खत्म करने की TMC की मांग से जुड़ा है।