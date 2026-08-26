राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक CJ को हटाने की मांग, SC के जज संदीप मेहता ने CJI सूर्यकांत को लिखे तीन पत्र

जस्टिस मेहता ने अपने पत्रों में आरोप लगाया कि कथित गंभीर अनियमितताओं के बावजूद जस्टिस शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट का स्थायी मुख्य न्यायाधीश बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कॉलेजियम से जस्टिस शर्मा का तत्काल राजस्थान से तबादला करने का आग्रह किया, ताकि संस्थान को आगे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। जस्टिस मेहता ने कहा कि वह राजस्थान हाईकोर्ट में किसी अन्य राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग बार-बार कर चुके हैं और इस अनुरोध की लगातार अनदेखी संस्थान के हित में नहीं है।