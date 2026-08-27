बेंगलुरु रेलवे थाने में महिला कांस्टेबल पर हमला, मोबाइल की शिकायत को लेकर युवक ने सिर पर मारी लोहे की रॉड

हमले के बाद रेलवे पुलिस ने गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु सिटी रेलवे पुलिस थाने में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी के हमले की वजह और थाने से जाने के बाद दोबारा लौटने की परिस्थितियों की जांच कर रही है। शिल्पा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि हमले के दौरान युवक का रवैया ऐसा था, जैसे वह उन्हें जान से मार देना चाहता हो। बताया गया है कि आरोपी हमला करते समय हिंदी में बोल रहा था। उसने कथित तौर पर कहा कि उसकी शिकायत क्यों नहीं ली जा रही है और ड्यूटी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी।