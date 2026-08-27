नीट विवाद में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ शिकायत, 21 छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराने का आरोप

उन्होंने इन छात्रों की सूची भी शिकायत के साथ संलग्न किए जाने की बात कही है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा से जुड़े घटनाक्रम ने छात्रों को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया, जहां उन्हें आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आया। शिकायतकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत कार्रवाई की मांग की है। इसमें 10 साल तक की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। मूर्ति ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 और 61(2) का भी उल्लेख किया है।