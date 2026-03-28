क्या यूएन को मिल पाएगी पहली महिला महासचिव? तैयारी शुरू, बचे तीन उम्मीदवार, इनमें महिला एक ही

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी दौड़ में शामिल हैं। एक अन्य उम्मीदवार मैकी सैल हैं, जो सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति हैं। मालदीव के वर्जीनिया गांबा के नामांकन को वापस लेने के बाद चिली ने भी पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचलेट के समर्थन से हाथ खींच लिया है। अब मैदान में केवल एक महिला उम्मीदवार कोस्टारिका की प्रमुख अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिनस्पैन ही बची हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या पांच से घटकर तीन रह गई है। हालांकि, ब्राजील-मैक्सिको के समर्थन से बेचलेट अभी उम्मीदवार बनी हुई हैं। बेचलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं।