28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने कह दी बड़ी बात, बताया ‘स्ट्रेट ऑफ ट्रंप’

Iran-US Israel War: ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के बारे में एक बड़ी बात कह दी है। क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने? आइए नज़र डालते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 28, 2026

Donald Trump

Donald Trump (Photo - Washington Post)

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) का आज 29वां दिन है। हालांकि अब अमेरिका और ईरान ने इस युद्ध को रोकने की कोशिशों की शुरुआत कर दी है, पर हमलों का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। अमेरिका और इज़रायल की तरफ से ईरान पर हमले जारी हैं, तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इज़रायल और मिडिल ईस्ट (Middle East) में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के बारे में एक बड़ी बात कह दी है।

होर्मुज स्ट्रेट को बताया 'स्ट्रेट ऑफ ट्रंप'

ट्रंप ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव प्रायोरिटी समिट में बोलते हुए कहा, "हम इस बारे में समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर हम कुछ कर सके तो अच्छा होगा। लेकिन उन्हें 'स्ट्रेट ऑफ ट्रंप' को खोलना होगा। मेरा मतलब है, होर्मुज स्ट्रेट। माफ कीजिए, मुझे खेद है। कितनी बड़ी गलती हो गई। फर्जी न्यूज़ कहेंगी कि ट्रंप ने गलती से कह दिया। मेरे साथ कोई गलती नहीं होती। ऐसा बहुत कम ही होता है।"

क्या होर्मुज स्ट्रेट पर कब्ज़ा करना चाहते हैं ट्रंप?

ट्रंप का होर्मुज स्ट्रेट को 'स्ट्रेट ऑफ ट्रंप' बोलना गलती नहीं है। ऐसा कहना गलत होगा कि उनकी ज़ुबान फिसल गई, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे की बात कही, उससे साफ है कि उन्होंने जानबूझकर होर्मुज स्ट्रेट को 'स्ट्रेट ऑफ ट्रंप' कहा। उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वह होर्मुज स्ट्रेट पर कब्ज़ा करना चाहते हैं? गौरतलब है कि वैश्विक तेल-गैस सप्लाई के लिए होर्मुज स्ट्रेट बेहद ही अहम है और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल है, जो ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि वह चाहते हुए भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। युद्ध की शुरुआत में ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी नेवी होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए जहाजों को एस्कॉर्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। अब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का रुख बदल चुका है और उन्हें पता चल चुका है कि वह सैन्य ताकत के प्रयोग से भी इस पर कब्ज़ा नहीं कर सकते, लेकिन अपने बयान से उन्होंने अपने मन की बात ज़रूर बता दी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

28 Mar 2026 09:30 am

Published on:

28 Mar 2026 09:18 am

Hindi News / World / होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने कह दी बड़ी बात, बताया ‘स्ट्रेट ऑफ ट्रंप’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

क्या NATO देशों में पड़ गई फूट? ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप बोले-वे हमारे साथ नहीं तो हम उनके साथ क्यों रहे

us presidents Donald Trump on NATO and Middle East Conflict
विदेश

ईरान को लेकर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत, एलन मस्क भी फोन पर रहे मौजूद

PM MODI-TRUMP
विदेश

क्या यूएन को मिल पाएगी पहली महिला महासचिव? तैयारी शुरू, बचे तीन उम्मीदवार, इनमें महिला एक ही

united nations
विदेश

Russia Export Ban on Petrol: ईरान युद्ध के चलते रूस ने पेट्रोल के निर्यात पर 1 अप्रैल से लगाया प्रतिबंध

Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak
विदेश

PM बनते ही एक्शन में आए बालेन शाह, भारत विरोधी बयान देने वाले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तार

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.