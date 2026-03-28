होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने कह दी बड़ी बात, बताया ‘स्ट्रेट ऑफ ट्रंप’

ट्रंप का होर्मुज स्ट्रेट को 'स्ट्रेट ऑफ ट्रंप' बोलना गलती नहीं है। ऐसा कहना गलत होगा कि उनकी ज़ुबान फिसल गई, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे की बात कही, उससे साफ है कि उन्होंने जानबूझकर होर्मुज स्ट्रेट को 'स्ट्रेट ऑफ ट्रंप' कहा। उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वह होर्मुज स्ट्रेट पर कब्ज़ा करना चाहते हैं? गौरतलब है कि वैश्विक तेल-गैस सप्लाई के लिए होर्मुज स्ट्रेट बेहद ही अहम है और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल है, जो ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि वह चाहते हुए भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। युद्ध की शुरुआत में ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी नेवी होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए जहाजों को एस्कॉर्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। अब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का रुख बदल चुका है और उन्हें पता चल चुका है कि वह सैन्य ताकत के प्रयोग से भी इस पर कब्ज़ा नहीं कर सकते, लेकिन अपने बयान से उन्होंने अपने मन की बात ज़रूर बता दी।