ईरान को लेकर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत, एलन मस्क भी फोन पर रहे मौजूद

इस हाई प्रोफाइल कॉल में एलन मस्क की कथित भागीदारी ने चर्चा को और रोचक बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दो अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात का संकेत दिया, लेकिन व्हाइट हाउस ने इस पर न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया। मस्क, जो एक प्राइवेट बिजनेस लीडर हैं, का इस तरह की रणनीतिक बातचीत में शामिल होना असामान्य माना जा रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने बातचीत में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया या सिर्फ मौजूद थे। इससे यह सवाल उठता है कि क्या टेक और बिजनेस लीडर्स अब वैश्विक कूटनीति में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।