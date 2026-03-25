‘हमें भरोसा नहीं’…ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता करा रहा था पाकिस्तान, इजरायल ने ठुकराया ऑफर

इजराइल के भारत स्थित राजदूत रूवेन अजार ने साफ कहा कि उनका देश उन देशों पर भरोसा नहीं करता जिनके साथ उसके औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब खबरें सामने आई थीं कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच संभावित वार्ता में मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच अर्थपूर्ण और निर्णायक वार्ता कराने के लिए तैयार है और ऐसा करने पर वह सम्मानित महसूस करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी शरीफ के इस पोस्ट को रिशेयर किया था जिसके बाद पाकिस्तान के बीच वार्ता कराने की अटकलें और तेज हो गई थी।