ट्रंप ने पेश किया 15 मांगों वाला वॉर एंड प्लान, शर्तें मानने पर ईरान से हटेंगे सभी न्यूक्लियर प्रतिबंध

इस प्रस्ताव में ईरान से उसके तीन प्रमुख न्यूक्लियर ठिकानों को बंद करने और किसी भी प्रकार के यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने की मांग की गई है। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी स्थगित करने को कहा गया है। प्रस्ताव के अनुसार, ईरान को सभी एनरिच्ड मटेरियल अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था को सौंपना होगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी को ईरान के अंदर पूरी जांच की अनुमति देने की भी शर्त रखी गई है। इस योजना में एक महीने का सीजफायर भी शामिल है, ताकि दोनों पक्ष बातचीत के लिए समय निकाल सकें और तनाव कम हो सके।