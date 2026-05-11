ईरान ने सीजफायर के लिए चीनी राष्ट्रपति शी के चार-सूत्री प्रस्ताव का समर्थन किया

चीनी राष्ट्रपति की ओर से प्रस्तावित इस शांति योजना में चार मुख्य स्तंभों पर जोर दिया गया है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्थिरता के लिए अनिवार्य माना गया है। संप्रभुता का सम्मान, यानि सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करना और किसी भी विवाद के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों और यूएन चार्टर के सिद्धांतों को प्राथमिकता देना। इसके अलावा सुरक्षा चिंताओं का समाधान करना और सभी पक्षों की वैध सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेना ताकि भविष्य में संघर्ष की स्थिति न बने। इसके अलावा शांति प्रयासों का समर्थन करना, जो उन सभी पहलों को बढ़ावा देना जो युद्धविराम और बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने में सहायक हों।