Trump China: शी जिनपिंग से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ईरान और ट्रेड वॉर पर होगी बड़ी चर्चा

पिछले साल ट्रंप प्रशासन की ओर से आक्रामक तरीके से शुरू की गई ट्रेड वॉर के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर 145 प्रतिशत तक का भारी-भरकम टैरिफ (आयात शुल्क) लगा दिया था। इसके जवाब में चीन ने अपना आर्थिक दबदबा दिखाते हुए 'रेयर अर्थ' (दुर्लभ खनिजों) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन के इस कदम से अमेरिका की कई फैक्ट्रियों में काम पूरी तरह ठप पड़ गया था, जिसने ट्रंप प्रशासन को चीन की असली आर्थिक ताकत का एहसास कराया। हालांकि, बीते अक्टूबर में दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर एक अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन इस दौरे में ट्रंप के लिए व्यापारिक और टैरिफ से जुड़े मसलों को सुलझाना एक बड़ी चुनौती होगी।