बंगाल चुनाव पर SC में बड़ा खुलासा: TMC का दावा, ‘वोटर लिस्ट से नाम हटाकर बदले गए चुनाव नतीजे’

TMC की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा कि कम से कम 31 विधानसभा सीटों में जीत का अंतर उन मतदाताओं की संख्या से कम था, जिनके नाम SIR के दौरान हटा दिए गए। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि एक टीएमसी उम्मीदवार केवल 862 वोटों से हारा, जबकि उस क्षेत्र में 5,000 से अधिक नाम हटाए गए थे। बनर्जी ने कहा कि इसका चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।