वर्क फ्रॉम होम और सोना नहीं खरीदने वाली अपील पर चिढ़ उठे सीपीआई नेता, बोले- ‘पीएम मोदी कुछ भी बोल रहे’



कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे सरकार की विफलता का संकेत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार जनता से लगातार त्याग मांग रही है, लेकिन यह नहीं बता रही कि हालात इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। उन्होंने आगे लिखा कि लोगों से कहा जा रहा है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं, कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। उनके मुताबिक यह किसी मजबूत अर्थव्यवस्था की तस्वीर नहीं दिखाता। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर बार जिम्मेदारी आम लोगों पर डाल दी जाती है, जबकि जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए।