पूर्व सीएम स्टालिन से मिलते ही गले लगे मुख्यमंत्री विजय, डीएमके प्रमुख को टीवीके नेता से हार का करना पड़ा था सामना

Vijay Meets M K Stalin: मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय लगातार एक्शन में हैं। राज्य के लोगों के लिए उन्होंने कई अहम फैसले भी लिए हैं। सीएम बनने के बाद विजय ने पूर्व सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात की। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। स्टालिन से मिलते ही विजय गर्मजोशी के साथ उनके गले लगे। स्टालिन के साथ पूर्व उप-मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद थे। विजय ने गर्मजोशी से उनके भी गले लगे। एक दिन पहले ही विजय ने तमिलनाडु के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। उनके साथ पार्टी के अन्य 9 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि टीवीके के नेता से स्टालिन को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।