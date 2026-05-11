किसी भाजपाई को वित्त मंत्री नहीं बनाएंगे शुभेन्दु अधिकारी? चर्चा में नरेंद्र मोदी की टीम के एक एक्सपर्ट का नाम

Sanjeev Sanyal: शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम बन चुके हैं। 09 तारीख को ही कोलकाता के ब्रिग्रेड परेड ग्राउंड में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 5 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री के लिए शुभेन्दु बंगाल के किसी विधायक को नहीं बल्कि अर्थशास्त्र के जानकर संजीव सान्याल को इसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं। हालांकि इस बात को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सान्याल इकॉनमी के जानकर हैं साथ ही भारत सरकार में फाइनेंस से जुड़ी कई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और पहले भी संभाल चुके हैं। सान्याल मूलतः बंगाल के रहने वाले हैं।