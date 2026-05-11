Lakshmir Bhandar Scheme: क्या बंगाल में बंद होगी ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना? CM शुभेन्दु अधिकारी ने कर दिया स्पष्ट

Lakshmir Bhandar Scheme: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नई सरकार बनने के बाद लोगों के मन में अटकलें थी कि क्या सरकार बदलने के बाद ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना को रोक दिया जाएगा? ऐसे में सोमवार को अब मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने इन सभी अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। सोमवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में चल रही कोई भी जनकल्याण योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी भंडार योजना पहले की तरह चलती रहेगी और महिलाओं को हर महीने मिलने वाली आर्थिक मदद भी जारी रहेगी।