ममता के पड़ोसी बनेंगे सुवेंदु अधिकारी, दीदी के घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है नया पता

मुख्यमंत्री अधिकारी का पैतृक घर शांतिकुंज पूर्वी मिदनापुर के कांथी में है, जहां उनके माता-पिता और परिवार रहते हैं। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि आम लोगों को कोई असुविधा न हो, इसलिए उनके आवास के आसपास बैरिकेडिंग नहीं लगाई जाए। चिनार पार्क फ्लैट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन बढ़ती सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए अधिक केंद्रीकृत और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होने पर विचार किया जा रहा है।