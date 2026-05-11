सुवेंदु अधिकारी की जीत के बाद बदले रिजु दत्ता के सुर, नए CM की तारीफ में कही बड़ी बात, देखें Video

रिजु दत्ता ने बताया कि घटना के बाद सुवेंदु अधिकारी ने अपने समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा सुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। प्रशासन इस मामले को देख रहा है। आप सभी शांति बनाए रखें। रिजु दत्ता ने इस रुख की सराहना करते हुए कहा कि इसी संयम की वजह से बंगाल में बड़ी हिंसा टल गई। उन्होंने कहा मैं सुवेंदु अधिकारी को सलाम करता हूं। उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई है।