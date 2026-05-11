MEA ने फर्जी खबरों पर दी चेतावनी, फुजैराह पोर्ट से भारतीय नागरिकों की निकासी की खबर को MEA ने बताया झूठी

MEA Fake News Alert: विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोमवार को मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत और यूएई फुजैराह पोर्ट के जरिए भारतीय नागरिकों की आपातकालीन निकासी की योजना बना रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई योजना या समझौता फिलहाल नहीं है और यह खबर पूरी तरह फर्जी है। MEA ने कहा कि नागरिकों को ऐसी झूठी और निराधार खबरों से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है और केवल आधिकारिक सरकारी चैनलों से ही जानकारी प्राप्त करें।